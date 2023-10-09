Комтранс сообщил об усилении трех автобусных маршрутов

Начиная с понедельника, 9 октября, в Петербурге усилен автобусный маршрут № 76, рассказали в городском комитете по транспорту. Теперь перевозками пассажиров на линии между Московским вокзалом и улицей Шаврова занимается 21 автобус.

"Теперь на линии работает 21 автобус, выполняя 152 рейса в день. Интервал движения — 14-16 минут", — уведомили в комтрансе.

Еще два маршрута усилят со вторника, 10 октября. Ожидается, что на маршруте № 215 между Сестрорецком и Кронштадтом будут выполняться 42 рейса в будние дни и 32 рейса по выходным. На маршруте № 61 между станцией метро "Академическая" и Челябинской улицей будет совершаться по 194 рейса в будни и по 168 — в выходные.

Фото: ЗАКС.Ру