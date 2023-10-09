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Новости 13:32

В Кремле высказались о возможности возвращения релокантов из Израиля

фото ЗакС политика В Кремле высказались о возможности возвращения релокантов из Израиля

Россия никогда не угрожала собственным гражданам, заявил 9 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о возможности возвращения в страну релокантов из Израиля. Он также отметил, что граждане России живут во многих странах мира.

"Граждане Российской Федерации [живут] во многих странах мира. Российская Федерация — это их родина", — цитирует заявление Пескова ТАСС.

В ходе брифинга россияне поинтересовались у представителей Кремля возможностью возвращения в страну таких россиян, как, например, бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс. "Мы с вами говорим о наших гражданах в целом и здесь можно сказать только это", — был ответ.

Также в понедельник российский МИД объявил о планировании эвакуации соотечественников из стран Ближнего Востока. Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, этим вопросом занимается Ситуационно-кризисный центр министерства.

Ранее Минэкономразвития распространило рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Израиль в свете продолжающихся там боевых действий.

Фото: ЗАКС.Ру


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