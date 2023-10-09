В Петербурге отправили в колонию фигурантов дела о нелегальном обороте алкоголя

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил к семи годам колонии строгого режима троих мужчин, признанных виновными в незаконной реализации контрафактного алкоголя. Таким образом была поддержана позиция районной прокуратуры.

Как сообщает надзорное ведомство, рассмотренное дело состоит из трех уголовных статей: организованное использование для маркировки алкогольной продукции поддельных федеральных марок (ч. 6 ст. 327.1 УК), производство, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными марками, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 327.1 УК) и незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171.3 УК).

Криминальные эпизоды датируются 2020-2021 годами. Фигуранты производили и хранили на складах спиртосодержащие жидкости с целью последующего заработка. Общий объем немаркированного товара правоохранители оценили в 3,5 млн рублей.

Ранее еще одно дело о реализации немаркированного алкоголя возбудили после полицейского рейда по барам в центре Петербурга. По результатам инспекции силовики закрыли три заведения и изъяли несколько сотен бутылок. По версии следствия, руководство баров могло незаконно обогатиться более чем на миллион рублей.

Фото: ЗАКС.Ру