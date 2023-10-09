Любимова сообщила об удвоении количества зрителей российского кино

Количество зрителей российских фильмов в кинотеатрах увеличилось более чем в два раза с 2020 года, следует из слов главы Минкульта Ольги Любимовой. Ее заявление прозвучало 9 октября на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы точно знаем, что никого не заставишь пойти на фильм, который ты не хочешь смотреть. В 2020 году на российское кино ходило 42,5 миллиона зрителей, а теперь, в 2023 году, — 87 [миллионов человек]", — передает слова Любимовой пресс-служба Кремля.

Министр отметила, что ранее возникали вопросы о судьбе кинотеатров в отсутствие американских лент. Считалось, что российский зритель с меньшей охотой идет на отечественное кино, отметила она. Озвученные цифры свидетельствуют, по версии Любимовой, об обратном. "Мы знаем, что невозможно загнать в кинотеатр силой", — поделилась она соображениями с Путиным.

Ранее кинотеатр в Петербурге получил второй штраф за показ зарубежной киноленты без прокатного удостоверения.

Фото: Kremlin.ru