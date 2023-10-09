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Новости 15:10

Жителей Ленобласти начал обслуживать штаб по теплу

фото ЗакС политика Жителей Ленобласти начал обслуживать штаб по теплу

Решить проблемы с отоплением в предстоящем сезоне жителям Ленинградской области поможет штаб по теплу, начавший работу 9 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. В специальный орган вошли профильные чиновники как областного, так и местного уровней.

Штаб получил официальную страницу в соцсети "ВКонтакте", через которую можно оставить жалобу или уточнить информацию. Утверждается, что все обращения обрабатываются оперативно.

В конце сентября областные чиновники отчитались о 99-процентной готовности к отопительному сезону.

фото: gov.spb.ru


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