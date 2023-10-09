Консульство Израиля поблагодарило петербуржцев за цветы

Генеральное консульство Израиля в Петербурге заявило, что запрета на возложение цветов рядом со входом в здание дипмиссии нет. Об этом сообщили в Telegram-канале консульства 9 октября. Накануне СМИ сообщали, что полиция не разрешает оставлять цветы по соображениям безопасности.

"Возникло небольшое недопонимание, из-за которого в СМИ распространились сообщения о том, что класть цветы у Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге запрещено. Спешим заверить, что на данный момент такого запрета нет", - говорится в публикации.

Также сотрудники консульства поблагодарили всех, кто принес цветы к зданию представительства, за "теплую поддержку в этот трудный для Израиля момент".

Напомним, утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС напало на Израиль. В первый день конфликта территория страны подверглась обстрелу более чем 3500 ракетами, выпущенными из сектора Газа. За три дня погибли более 800 израильтян, еще 2,4 тысячи человек ранены, десятки взяты в плен. В ходе ответных мер погибли более 500 палестинцев, ранены более 2,8 тысячи человек. Сейчас стороны продолжают обстреливать друг друга. Израиль заявлял о полной блокаде сектора Газа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру