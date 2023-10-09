Шишкину обеспокоили заторы на Петроградской стороне

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина заинтересовалась транспортным коллапсом, который она наблюдает в Петроградском районе, где расположена ее приемная. Дорожные работы на разных участках улиц затруднят движение до середины следующего года, отметила политик в своем Telegram-канале.

Так, до 13 октября ограничено движение по Каменноостровскому проспекту от набережной Карповки до улицы Профессора Попова и по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы. Вместе с тем, набережную Карповки на отрезке от Иоанновского переулка до Каменноостровского проспекта собираются чинить до 18 мая. Из-за планового ремонта уже сегодня северная часть Каменноостровского проспекта регулярно простаивает в длинных пробках.

Непростая ситуация на дорогах побудила Шишкину обратиться к профильному вице-губернатору Кириллу Полякову о планируемых мерах по разгрузке одной из главных городских магистралей.

"Не может же Петроградская стоять до календарной даты окончания ремонта? То есть – как минимум – еще более полугода", - считает депутат.

Фото: сайт Марины Шишкиной