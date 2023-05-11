Марина Шишкина открыла новую депутатскую приемную

На Петроградской стороне начала работу новая приемная бывшего вице-спикера петербургского парламента Марины Шишкиной, о чем она сообщила в собственном Telegram-канале.

Записаться к депутату можно тремя способами, в том числе по телефону 679-81-59. Адрес приемной - Гатчинская улица, 11. В весенне-летний период она будет работать каждый будний день, кроме пятницы.

Напомним, что в начале апреля Марина Шишкина оставила пост вице-спикера ЗакСа и вышла из партии "Справедливая России - За правду", оставшись рядовым депутатом. Партию также покинули ее коллеги по парламенту Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков. Федеральное руководство СРЗП призвало их сдать мандаты, однако бывшие эсеры к пожеланию не прислушались.