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Новости 17:40

Марина Шишкина открыла новую депутатскую приемную

фото ЗакС политика Марина Шишкина открыла новую депутатскую приемную

На Петроградской стороне начала работу новая приемная бывшего вице-спикера петербургского парламента Марины Шишкиной, о чем она сообщила в собственном Telegram-канале.

Записаться к депутату можно тремя способами, в том числе по телефону 679-81-59. Адрес приемной - Гатчинская улица, 11. В весенне-летний период она будет работать каждый будний день, кроме пятницы.

Напомним, что в начале апреля Марина Шишкина оставила пост вице-спикера ЗакСа и вышла из партии "Справедливая России - За правду", оставшись рядовым депутатом. Партию также покинули ее коллеги по парламенту Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков. Федеральное руководство СРЗП призвало их сдать мандаты, однако бывшие эсеры к пожеланию не прислушались.


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Менделеева Любовь Юрьевна 
Новиков Александр Иванович 
Шишкина Марина Анатольевна 




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