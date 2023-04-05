Миронов предложил бывшим однопартийцам из Петербурга сдать мандаты

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил ЗАКС.Ру, что решение Марины Шишкиной уйти с поста вице-спикера Заксобрания Петербурга выглядит благородно.

- Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии, - добавил Миронов.

Он также напомнил, что "Справедливая Россия - За правду" неоднократно выходила с инициативой о лишении полномочий депутатов, которые избрались от политической партии, а затем прекратили с ней сотрудничество.

- Однако "Единая Россия" всячески препятствует принятию такой обоснованной нормы, - заметил Миронов.

Напомним, на заседании ЗакСа 5 апреля Шишкина объявила о своем уходе с должности вице-спикера. Свое решение она объяснила намерением заняться новым политическим проектом. Позже она сообщила журналистам о выходе из партии всех состоявших в ней членов фракции в ЗакСе.

Ранее Шишкина заявляла, что не может поддержать сближение руководства "Справедливой России - За правду" с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Сергей Еремеев