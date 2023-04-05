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Марина Шишкина заявила о намерении покинуть пост вице-спикера ЗакСа

фото ЗакС политика Марина Шишкина заявила о намерении покинуть пост вице-спикера ЗакСа

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Законодательном собрании Марина Шишкина на заседании 5 апреля заявила о том, что покидает пост вице-спикера городского парламента. 

- Уважаемые коллеги, я хочу вас проинформировать о том, что я вчера попросила Александра Николаевича Бельского, чтобы он освободил меня от должности заместителя председателя Законодательного собрания, - сообщила Шишкина депутатам с трибуны. 

В качестве причины своего решения она назвала желание заняться новым политическим проектом, который ей будет "близок и по духу и по совести". Она выразила уверенность, что среди депутатов есть много достойных людей, которые смогут занять место вице-спикера.

Шишкина также сообщила, что продолжит оставаться главой фракции эсеров. При этом депутат отметила, что ее коллеги по фракции поддерживают ее "безоговорочно". 

Напомним, в феврале 2023 года Марина Шишкина заявила о своем уходе с поста главы петербургского отделения "Справедливой России".  Также она сообщила, что не сходится во мнении с председателем СРЗП Сергеем Мироновым относительно партийной поддержки ЧВК "Вагнер". В середине марта Шишкину на посту главы местного отделения партии сменила Надежда Тихонова


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