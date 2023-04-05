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Депутаты из фракции "Справедливой России" в ЗакСе объявили о выходе из партии

фото ЗакС политика Депутаты из фракции "Справедливой России" в ЗакСе объявили о выходе из партии

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева 5 апреля заявили о том, что выходят из партии "Справедливая Россия - За правду". 

- Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным, - зачитала заявление фракции Марина Шишкина во время перерыва в заседании парламента. - Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, на щите которой основной была идея о социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей. А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденных в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге. 

По мнению членов фракции СРЗП в ЗакСе, в последнее время повестка партии изменилась и теперь они не находят в ней отражения своих взглядов на справедливость. 

Марина Шишкина отметила, что она благодарна лидеру партии Сергею Миронову за совместную работу, но сейчас для нее и ее коллег по фракции пришло время выбрать для себя другой политический путь. 

О новом политическом проекте, которым планируют заняться бывшие члены СРЗП, Шишкина говорить пока не стала. Депутат Михаил Амосов в свою очередь напомнил, что сам состоит в "Движении демократического обновления" и его коллеги по фракции могут в дальнейшем сотрудничать с этим политическим объединением. 

Напомним, Амосов избрался в Законодательное собрание как кандидат от "Справедливой России", но в этой партии не состоял. 

Ранее 5 апреля Марина Шишкина объявила о своем уходе с поста вице-спикера ЗакСа. Должность главы регионального отделения "Справедливой России" она покинула в середине марта. 


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