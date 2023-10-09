В Минздраве допустили возможность сокращения частных клиник в следующем году

Количество частных медицинских клиник может сократиться в России уже в 2024 году, заявила 9 октября глава департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко. Она связала это с планируемым ужесточением оборота препаратов для прерывания беременности.

Шешко напомнила о том, что приказ о предметно-количественном учете мифепристона и мизопростола был зарегистрирован в Минюсте, и посетовала на "много противодействия" подобному решению. При этом она объявила о достигнутой победе в этом вопросе, сославшись на то, что приказ распространяется на эти препараты целиком и не содержит уточнения по дозировкам.

"В связи с этим, я думаю, что количество частных организаций у нас сократится уже в следующем году", — цитирует чиновницу ТАСС. Шешко уточнила, что уменьшение количества частных клиник может быть вызвано нормативно сложными регуляциями, соблюдение которых может оказаться нецелесообразным для медиков.

Приказ об ужесточении контроля за средствами для прерывания беременности был опубликован Минздравом на прошлой неделе. Мера начнет действовать с сентября следующего года.

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