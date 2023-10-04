Минздрав ужесточил оборот средств для прерывания беременности

В России с сентября 2024 года ужесточат правила оборота препаратов для прерывания беременности, следует из приказа Министерства здравоохранения. Документ был опубликован 4 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету", — говорится в тексте, подписанном главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Согласно документу, с 1 сентября 2024 года в России ужесточится контроль за продажей мизопростола и мифепристона. Для торговли этими препаратами аптеки должны будут располагать специальными лицензиями, также от них потребуется регистрация каждой продажи.

Приказ будет действовать до 1 сентября 2030 года.

В августе Мордовия стала первым регионом России, где запретили склонение женщин к абортам. В минувшее воскресенье православные Петербурга устроили традиционный крестный ход по рекам с целью высказаться против прерывания беременности.

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