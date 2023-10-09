Жители Кировского района жалуются на нехватку тепла в квартирах

Жители десятков домов в Кировском районе Петербурга жалуются на почти полное отсутствие теплоснабжения. Между тем старт отопительного сезона в городе был объявлен в минувшую пятницу. Об этом пишет портал MR7 со ссылкой на депутата МО "Ульянка" Павла Кондрашова.

"Либо подключена одна ванная, либо вообще ничего", - рассказал он о поступивших утром понедельника жалобах.

Заявители рассказали о неудачных попытках связаться с управляющей компанией "Сити Сервис". Вместе с тем городской мониторинговый центр (номер 004) перегружен звонками. По сведениям мундепа, в распоряжении управляющей компании имеются всего два сантехника на 170 обслуживаемых домов.

"Запуск отопления в нашем районе производится вручную, поскольку дома советской застройки не имеют автономных методов включения. Два сантехника не смогут это сделать", - отметил он.

Кондрашов готовит обращение в прокуратуру.

фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению/ ВКонтакте