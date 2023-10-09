"Билайн" стал полностью российской компанией

Нидерландский холдинг Veon закрыл сделку по продаже сотовой компании "Вымпелком", работающей под брендом "Билайн". Благодаря этому оператор стал на 100 % российским, рассказали 9 октября в его пресс-службе.

По итогам сделки компания перешла в руки российского топ-менеджмента с генеральным директором Александром Торбаховым во главе. Согласно оценкам "Вымпелкома", оператор приобрел более 96 % облигаций Veon в России. Выкуп проводился на единых и равных для каждого выпуска облигаций условиях.

"Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon", — отметили в "Вымпелкоме".

Также в понедельник президент Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ Объединенной судостроительной корпорации сроком на пять лет.

Фото: ЗАКС.Ру