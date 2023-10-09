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Новости 17:43

"Билайн" стал полностью российской компанией

фото ЗакС политика "Билайн" стал полностью российской компанией

Нидерландский холдинг Veon закрыл сделку по продаже сотовой компании "Вымпелком", работающей под брендом "Билайн". Благодаря этому оператор стал на 100 % российским, рассказали 9 октября в его пресс-службе.

По итогам сделки компания перешла в руки российского топ-менеджмента с генеральным директором Александром Торбаховым во главе. Согласно оценкам "Вымпелкома", оператор приобрел более 96 % облигаций Veon в России. Выкуп проводился на единых и равных для каждого выпуска облигаций условиях.

"Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon", — отметили в "Вымпелкоме".

Также в понедельник президент Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ Объединенной судостроительной корпорации сроком на пять лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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