Путин утвердил передачу Объединенной судостроительной корпорации в управление ВТБ

Все 100 % акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) перешли в управление банка ВТБ сроком на пять лет, следует из указа президента Владимира Путина. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 9 октября.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление банку ВТБ <...> находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" <...> сроком на пять лет", — говорится в документе.

Акции передаются без проведения конкурса на доверительное управление. Путин поручил правительству заключить в течение полугода договор с ВТБ о доверительном управлении акциями компании. Также кабмин должен привести свои акты в соответствие с опубликованным указом.

До последнего времени ОСК возглавлял бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. В январе правительство вновь выдвинуло его в совет директоров компании, однако уже в августе он покинул занимаемый пост. В сентябре глава ВТБ Андрей Костин поделился впечатлениями от увиденного на производстве ОСК. По его словам, на предприятиях корпорации он заметил немецкие станки, произведенные еще в 1930-х годах.

Фото: Kremlin.ru