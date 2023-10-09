Член ЦИК высказался о необходимости "департизировать избиркомы"

Члены избирательных комиссий от политических партий могут сталкиваться с противоречием между необходимостью соблюдать закон или же отстаивать интересы своих единомышленников, полагает член Центризбиркома Борис Эбзеев. По его мнению, в такой ситуации следует рассмотреть возможность "департизации избиркомов".

"Возникает вопрос — а не пора ли подумать о департизации избирательных комиссий? <...> Потому что у члена избирательной комиссии в обязательном порядке возникает дилемма — либо я следую закону, либо я следую велениям устава политической партии", — цитирует ТАСС высказывания Эбзеева, сделанные 9 октября на совещании по итогам региональных выборов.

Член ЦИК обратился к примеру Конституционного суда, члены которого приостанавливают пребывание в политических партиях на время работы. Также он заявил, что в случае отказа следовать уставу партии член избиркома рискует быть отозванным с занимаемой должности.

В минувшем сентябре в ряде регионов России состоялись местные выборы. Президент Владимир Путин назвал их открытыми и честными.

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