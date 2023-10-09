С участка Невзорова* в Лисьем Носу сняли арест

Суд в Москве удовлетворил ходатайство публициста Александра Невзорова* и снял арест с его земельного участка в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает агентство новостей "Москва".

Арест был обеспечительной мерой на время следствия по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), в рамках которого публицист заочно получил восемь лет колонии.

Дело против Невзорова* из-за его постов о военной спецоперации возбудили прошлой весной, когда он находился за пределами России. После этого он не возвращался и не планирует возвращаться в страну.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

фото: Александр Невзоров* / YouTube (скриншот)