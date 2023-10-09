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Новости 19:48

ТАСС: Госдума рассмотрит поправки в закон о президентских выборах

фото ЗакС политика ТАСС: Госдума рассмотрит поправки в закон о президентских выборах

До конца октября депутаты Государственной думы намерены рассмотреть поправки к закону о выборах президента России, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате. Решение о корректировке ряда положений закона утвердил Совет Думы.

По данным собеседника издания, представительный орган будет принимать предложения к законопроекту до 15 октября. Инициативу в этом месяце внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей клишас.

Крашенинников, объясняя смысл нового документа, ранее рассказал о необходимости унифицировать порядок проведения выборов всех уровней. Речь в нем также идет о возможности софинансирования президентских выборов из региональных и местных бюджетов. Кроме того, законопроект регламентирует принципы оплаты труда членов избиркомов. Наконец, нормативно-правовой акт запрещает кандидатам вести агитацию на сайтах, доступ к которым ограничил Роскомнадзор.

Фото: ЗАКС.Ру


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