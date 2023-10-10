Силуанов спрогнозировал рост объема ФНБ на полтриллиона рублей в 2024 году

Объем Фонда национального благосостояния по итогам 2024 года увеличится более чем на 500 миллионов рублей, заявил 10 октября глава Минфина Антон Силуанов в эфире "России 24".

"В целом мы видим, что в следующем году объем Фонда национального благосостояния на нетто-основе пополнится примерно на более чем полтриллиона рублей", — приводит ТАСС слова министра.

Силуанов отметил, что увеличение объемов ФНБ положительно скажется на устойчивости бюджета и позволит финансировать ключевые проекты. Он уточнил, что в этом году объем планового пополнения средств фонда может составить 1,2 триллиона рублей.

Ранее Силуанов говорил, что проект бюджета на 2024-2026 год не предусматривает выделения средств ФНБ на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.

Фото: ЗАКС.Ру