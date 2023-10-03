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Новости 3 октября, 18:59

Проект бюджета не предусматривает средства из ФНБ на строительство ВСМ, заявил Силуанов

фото ЗакС политика Проект бюджета не предусматривает средства из ФНБ на строительство ВСМ, заявил Силуанов

Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы не предусматривает выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой, сообщил 3 октября глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что этот вопрос требует проработки в правительстве.

"Пока нет. С тем, чтобы включить ВСМ, либо надо увеличивать эту сумму, либо делать перераспределение внутри. Это решение будет обсуждаться в правительстве", — цитирует ТАСС ответ Силуанова на вопрос журналистов о том, предусмотрено ли финансирование строительства железной дороги из средств ФНБ.

Разговоры о строительстве ВСМ идут не первый год, в августе свою позицию по вопросу озвучил президент Владимир Путин. По его мнению, следует приступить к реализации проекта. Накануне глава РЖД Олег Белозеров поделился планами запустить движение по магистрали до 2030 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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