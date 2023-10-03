Проект бюджета не предусматривает средства из ФНБ на строительство ВСМ, заявил Силуанов

Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы не предусматривает выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой, сообщил 3 октября глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что этот вопрос требует проработки в правительстве.

"Пока нет. С тем, чтобы включить ВСМ, либо надо увеличивать эту сумму, либо делать перераспределение внутри. Это решение будет обсуждаться в правительстве", — цитирует ТАСС ответ Силуанова на вопрос журналистов о том, предусмотрено ли финансирование строительства железной дороги из средств ФНБ.

Разговоры о строительстве ВСМ идут не первый год, в августе свою позицию по вопросу озвучил президент Владимир Путин. По его мнению, следует приступить к реализации проекта. Накануне глава РЖД Олег Белозеров поделился планами запустить движение по магистрали до 2030 года.

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