Володин заявил, что в России не ждут возвращения поддерживающих Украину релокантов

Россия не нуждается в возвращении граждан, выехавших за границу после начала СВО, заявил 10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тем из них, кто открыто встал на сторону Украины, он прозрачно намекнул на возможность лишения свободы.

"Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", — приводит слова Володина пресс-служба Государственной думы.

Спикер объяснил свою позицию необходимостью быть честными перед теми, кто "погибают за свою страну, за безопасность наших граждан". Рассуждая о релокантах, Володин заявил, что "нам они не нужны" и что они сами "должны это понимать". Также он предложил получившим зарубежное гражданство релокантам защищать страну пребывания. "Пускай покажут, как они ее любят. А если так же попытаются ее предать, кому нужны? Здесь точно не нужны", — высказался он.

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не угрожала своим гражданам и отметил, что они живут в разных странах мира. Его слова прозвучали в ответ на вопрос журналистов о возможности возвращения релокантов из Израиля, где развернулись боевые действия.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина