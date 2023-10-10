Нечаев предложил запрещать смартфоны в школах по решению родителей

Лидер фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить школам возможность объявлять себя территориями без смартфонов, сообщило 10 октября РИА "Новости". По его мнению, делать это следует по результатам голосования родителей.

В своем письме депутат попросил Кравцова организовать до конца 2023 года опросы среди родителей учеников на предмет их отношения к смартфонам в школах. При голосовании будут предлагаться три варианта на выбор. Первый предусматривает полный запрет гаджетов, второй — предписывает сдавать их только на время уроков, третий вариант предполагает отсутствие каких-либо ограничений.

"Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов", — говорится в письме Нечаева.

При помещении телефонов в шкафчики пользоваться ими можно будет только для экстренной связи с родителями. Предполагается, что это позволит школьникам сосредоточиться на учебе. Установку шкафчиков Нечаев предложил организовать за счет программы капремонта школ.

В 2022 году Минпросвещения издало приказ о запрете школьникам пользоваться смартфонами на уроках.

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