Жители дома № 4 на улице Белышева остались без отопления и горячей воды

В доме № 4 на улице Белышева в Невском районе Петербурга более 500 горожан остались без горячей воды и отопления, об этом 10 октября пишет "Фонтанка.ру".

По словам жильцов, ситуация усложняется тем, что секретарь управляющей компании, который единственный отвечал на звонки, ушел на больничный.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что в центральном тепловом пункте, который обеспечивает теплом дом на Белышева, проблем не выявлено. Также не производится никаких работ, связанных с ограничением температуры или ухудшением качества ГВС, и нет никаких аварий.

Однако в жилищной инспекции рассказали, что днем ранее ТЭК и подрядная организация проводили ремонтные работы. На данный момент ООО "УК "Собрание" проводит пусконаладочные работы в системе отопления.

В электронном письме сотрудники УК ответили, что на Белышева, 4, на данный момент действительно проводятся работы по подключению подающего трубопровода.

Напомним, что жители Кировского района Петербурга жаловались на нехватку тепла в квартирах.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению / ВКонтакте