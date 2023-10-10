С начала СВО суды зарегистрировали более восьми тысяч дел о дискредитации армии

Российские суды с начала марта 2022 года зарегистрировали свыше восьми тысяч административных дел о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), подсчитала 10 октября "Медиазона"*. Несколько из них поступило для рассмотрения в гарнизонные военные суды.

Всего за это время в суды поступило свыше 8 055 административных дел о дискредитации армии. Гарнизонные военные суды приняли к рассмотрению девять дел, прочие 8 046 дел достались районным судам.

Больше всего дел регистрировалось в марте и апреле 2022 года, когда их количество подбиралось к одной тысяче в месяц. После этого число протоколов пошло на спад.

Ранее стало известно о составлении 15 протоколов за один день в отношении жителя Пушкинского района Петербурга Ильи Храпко. Все они были выписаны по итогам изучения его страницы во "ВКонтакте". Сейчас аккаунт уже удален.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру