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Новости 16:49

Через Приморское шоссе строят подземный переход у Лахта Центра

фото ЗакС политика Через Приморское шоссе строят подземный переход у Лахта Центра

У Лахта Центра завершается первый этап строительства подземного пешеходного перехода через Приморское шоссе, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Багодаря новой технологии, которая впервые применяется в Петербурге, движение железнодорожного и автомобильного транспорта на этом участке не будет ограничено на период строительства, а также сократятся сроки работ.

Готовность перехода на данный момент составляет 63%. Ведутся работы под железной дорогой. Обустроено уже 5 из 7 запланированных входов, остальные два сделают после строительства развязки с будущей магистралью М-32.

Переход будет иметь протяженность 240 метров и даже будет оснащен лифтами для маломобильных граждан.

Напомним, что, по мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, сопряженные с переездом Газпрома в Петербург расходы оказались выше доходов.

Фото: ЗАКС.Ру


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