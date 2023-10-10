Пулково сохранил второе место по перевозкам на внутренних рейсах

По итогам первых девяти месяцев 2023 года Пулково удержало второе место среди среди российских аэропортов по объему перевозок на внутренних рейсах, рассказали 10 октября в пресс-службе губернатора. В общем зачете воздушная гавань заняла третье место.

"Петербургская авиагавань занимает третье место среди аэропортов России по общему пассажиропотоку и второе место по объему перевозок на российских направлениях", — поведали в Смольном.

Всего с января по сентябрь включительно Пулково обслужило 15,8 миллиона человек, что на 14 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Внутренними линиями воспользовались 13,2 миллиона пассажиров, еще 2,6 миллиона человек летели международными рейсами.

Самыми популярными направлениями из Петербурга по России стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Среди зарубежных рейсов следует выделить перелеты в Анталью, Стамбул, Минск, Ереван и Дубай.

Ранее сообщалось, что по итогам летнего сезона Пулково оказалось вторым российским аэропортом по пассажиропотоку. Первое место досталось московскому Шереметьево.

Фото: ЗАКС.Ру