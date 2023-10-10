В обществе слепых раскритиковали новые автобусы Петербурга

Новые петербургские автобусы с кнопками для открывания дверей неудобны для незрячих пассажиров, заявил глава региональной организации "Всероссийское общество слепых" Алексей Колосов. Своей оценкой техники он поделился 10 октября на пресс-конференции ТАСС.

В своем выступлении Колосов отметил ряд отличительных черт новых автобусов, включая низкопольность, климат-контроль и наличие розеток для подзарядки смартфонов. В то же время он негативно высказался об использовании кнопок для открывания дверей.

"Каким образом сегодня предполагается решить вопрос доступности с точки зрения того, чтобы незрячий человек нашел эту кнопку? Другого пути, как руками обшарить весь борт, не существует", — заявил общественник.

Также Колосов отметил, что на старых моделях автобусов имелись горизонтальные поручни на одном уровне, в то время как в новом низкопольном транспорте они расположены высоко. По его словам, это также вызывает неудобства.

В конце мая комитет по транспорту рассказал об оборудовании почти 400 автобусов кнопками для адресного открывания дверей. Опция призвана сократить время стоянки транспорта на остановках.

Фото: ЗАКС.Ру