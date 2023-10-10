Смольный подготовил проект закона о Генплане Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга подготовил проект закона о Генеральном плане города. Документ опубликован 10 октября в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте петербургской администрации.

Ведомство предлагает внести изменения в действующий закон о Генплане. В законопроекте указаны сроки реализации Генплана. Первая очередь - до 2030 года, расчетный срок - 2040 год, а прогнозируемый период - 2050 год.

При реализации плана на расчетный срок предполагается достичь определенных показателей, следует из документа. Например, количество жителей Петербурга должно быть более 6,5 млн человек, сказано в проекте закона. Также среди показателей - определенное соотношение функциональных зон и их размеры.

В частности, 29,38% от общего количества зон должны составлять рекреационные зоны (парки, скверы и другие зоны отдыха) - это более 42 тысяч га. Производственные зоны планируются в 27,24% - более 39 тысяч га.

На жилые зоны отведено 20,32% - более 29 тысяч га, а смешенные и общественно-деловые зоны должны составить 7,94% - более 11 тысяч га. Остальные проценты и гектары достаются сельскохозяйственным зонам, зонам спецназначения, режимных территорий и водного фонда.

Всего правки в закон о Генплане составляют более 400 страниц. Изменение в документ готовили больше года. Летом 2023 года чиновники с депутатами приступили к разбору заявок от петербуржцев по изменениям в Генплан. ЗАКС.Ру подробно писал о результатах этих рассмотрений.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру