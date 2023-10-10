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Новости 18:19

Петербуржцы пожертвовали 2 млн рублей медицинской организации в Израиле

фото ЗакС политика Петербуржцы пожертвовали 2 млн рублей медицинской организации в Израиле

В Петербурге меньше чем за сутки собрали два миллиона рублей помощи Израилю, об этом 10 сентября сообщили представители Большой хоральной синагоги в социальных сетях.

Как уточнили в синагоге, сумма постоянно увеличивается. Деньги пойдут в медицинскую службу "Маген Давид Адом". Она оказывает медицинскую помощь во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что петербуржцы могут приносить цветы к зданию дипмиссии Израиля в городе. Сотрудники консульства поблагодарили горожан за "теплую поддержку в этот трудный для Израиля момент".

Фото: unsplash.com


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