По инициативе Госдумы проверят деятельность "Роснано"

Депутаты Госдумы приняли 10 октября протокольное поручение о проведении проверки деятельности госкорпорации "Роснано", сообщил "Интерфакс". Инициатива исходила от членов фракции КПРФ, ее поддержали большинство парламентариев.

Комитеты нижней палаты по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции обратились в правительство с просьбой предоставить информацию о результатах финансовой деятельности "Роснано" за все время ее существования. Полученные сведения потребуются для обращения в Счетную палату.

Неделей ранее "Роснано" выпустило отчет за первые шесть месяцев 2023 года, в котором предупредило о высоких рисках банкротства. В связи с этим компания не сможет в полном объеме выполнить обязательства перед кредиторами до конца года. Согласно документу, по состоянию на 30 июня чистый долг госкорпорации составлял 95,56 миллиарда рублей, что на 4,71 миллиарда превышает показатели на начало года.

В сентябре президент Владимир Путин заявил, что бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс "удрал" и "зачем-то прячется", в то время как в госкорпорации имеется "огромная дыра финансовая". В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать прямого ответа на вопрос о возможности возвращения Чубайса в страну из-за границы, куда тот отбыл после начала СВО.

Фото: ЗАКС.Ру