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Новости 18:41

На имущество бывшего арбитражного управляющего "Метростроя" наложен арест

фото ЗакС политика На имущество бывшего арбитражного управляющего "Метростроя" наложен арест

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество бывшего конкурсного управляющего "Метростроя" Андрея Мариничева, об этом 10 октября пишет "Деловой Петербург".

Общая сумма имущества составляет 18,4 млн рублей. Ходатайство подал новый конкурсный управляющий "Метростроя" Алексей Кузнецов, который сменил на этом посту Мариничева. 

Кузнецов обратился в суд с заявлением о взыскании убытков не только с самого Мариничева, но и с ООО "Санкт-Петербургский центр инвестиционных технологий". В случае если суд удовлетворит обращение Алексея Кузнецова, то деньги поступят в конкурсную массу "Метростроя" для расчета с кредиторами.

Первое заседание суда назначено на 28 ноября.

Напомним, что конкурсный управляющий "Метростроя" Алексей Кузнецов подал 15 жалоб на решения суда по делу о банкротстве компании.

Фото: ЗАКС.Ру


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