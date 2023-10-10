Конкурсный управляющий "Метростроя" Кузнецов подал 15 жалоб на решения суда

Новый арбитражный управляющий Алексей Кузнецов подал 15 апелляционных жалоб на решения суда по делу о банкротстве ОАО "Метрострой", об этом 10 октября пишет "Деловой Петербург".

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 12 сентября назначил конкурсного управляющего "Метростроя". Им стал Алексей Кузнецов из ассоциации ведущих арбитражных управляющих "Достояние". Он сменил на этом посту Андрея Мариничева.

На данный момент, Кузнецов уже подал 15 апелляций и кассационных жалоб на решения Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти и Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Все они касаются решений, которые приняли суды при бывших управляющих "Метростроя".

Фото: ЗАКС.Ру