Михаил Пиотровский рассказал о поддержании климата в Благовещенской церкви, где находится рака Александра Невского

Руководство Государственного Эрмитажа следит за искусственным климатом в Александро-Невской лавре, где теперь находится рака Александра Невского, об этом 10 октября рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции Интерфакса.

"Мы следим, как работает искусственный климат. Каждый день мне на стол кладут данные о температуре и влажности в церкви", – рассказал Пиотровский.

Однако он отметил, что иногда бывает небольшое превышение влажности, а аппаратура, которая поддерживает искусственный климат, очень сильно шумит. Пиотровский заверил, что этот вопрос решают.

Напомним, что в сентябре Эрмитаж передал РПЦ саркофаг Александра Невского.

Фото: kremlin.ru