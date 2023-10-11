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Новости 11:14

Петербургская полиция изучает детали очередного ДТП с электросамокатом

фото ЗакС политика Петербургская полиция изучает детали очередного ДТП с электросамокатом

Накануне в Приморском районе Петербурга столкнулись автомобиль Ford, которым управляла 51-летняя женщина, и третьеклассник на электросамокате. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Отмечается, что школьник не спешился и переезжал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода возле дома № 9 по Комендантскому проспекту. 

Сбитому ребенку потребовалась госпитализация: его доставили в стационар в состоянии средней степени тяжести. Полицейским известно, что с начала года владелица автомобиля привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД 19 раз. Правоохранители изучают все обстоятельства аварии.

О борьбе петербургских депутатов с кикшерингом, возобновившейся в ходе осенней сессии парламента, подробнее читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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