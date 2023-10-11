Петербургский парламент поддержал новую инициативу о корректировке федерального закона о КРТ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 11 октября приняли за основу проект постановления о направлении в Государственную думу исправленной версии законопроекта о корректировке федерального законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Петербургские парламентарии пытаются добиться внимания коллег с Охотного ряда во второй раз.

Рассмотренная инициатива предусматривает внесение изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы. Среди нововведений - норма, по которой "хрущевки", которые, согласно закону, могут быть снесены для строительства нового жилья, не будут автоматически включаться в программу КРТ. Также инициатива предусматривает социальные гарантии и право регионов самостоятельно определять, в каких границах может проходить "переселение": района, муниципалитета или других административных единиц.

Разработка инициативы проходила на базе общественного штаба по вопросам КРТ, в который избирались общественники, активисты, критики закона и депутаты. Депутат Денис Четырбок, который представлял документ, отметил, что создание общественного штаба полностью себя оправдало. Он добавил, что все замечания Совета законодателей, из-за которых пришлось дорабатывать инициативу, учли.

- Конечно, хочется верить в лучшее, и перспективы после такой работы конечно хотелось бы видеть абсолютно положительные, светлые. Но 450 депутатов Государственной думы - как они проголосуют, как они рассмотрят - это уже другой вопрос, - рассказал Четырбок.

Также на заседании 11 октября депутаты рассмотрели инициативу по внесению изменений в Налоговый кодекс в части льгот для участников программы комплексного развития территорий.

Накануне в Смольном опубликовали проект о продлении моратория на действие городского закона о КРТ до января 2025 года. Сейчас действие некоторых положений закона приостановлены до января 2024 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру