Смольный намерен продлить приостановку части закона о КРТ до 2025 года

Комитет по строительству Петербурга подготовил правки в документ по приостановке действия трех положений городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Соответствующий законопроект опубликован на сайте администрации города, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Проектом предлагается продлить действие моратория до 1 января 2025 года. Сейчас он действует до начала 2024 года.

Приостановлено действие трех пунктов: о порядке реализации решения о КРТ, о предельном сроке общих собраний собственников квартир и о порядке определения границ территорий жилой застройки, попадающей под реновацию. Действовать продолжают нормы о том, что правительство Петербурге должно сформировать комиссию для заключения договоров с инвесторами и что в программу можно включить земли, которые раньше к КРТ не относились.

Напомним, приостановить действие трех положений закона о КРТ петербургские власти решили после протеста горожан. Тогда документ также подготовили в правительстве города. У депутатов к тому законопроекту возникли вопросы, но в итоге приостановку согласовали.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру