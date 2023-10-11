Для сопредседателя "Мемориала"* запросили 250 тысяч рублей штрафа по делу о дискредитации ВС РФ

В Головинском суде Москвы на прениях по делу о повторной дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ) прокурор запросила штраф в размере 250 тысяч рублей для сопредседателя "Мемориал"* Олега Орлова, об этом 11 октября пишет SOTA**.

Прокурор на заседании также попросила суд провести судебно-психиатрическую экспертизу для Орлова. По ее словам, в случае обнаружения у него психического заболевания это стало бы смягчающим обстоятельством.

Защитником Орлова выступил Дмитрий Муратов***. Он возразил прокурору, так как, по его мнению, таким образом обвинение пытается затянуть процесс.

По итогу суд не удовлетворил ходатайство прокурора о проведении экспертизы.

*Минюст внес "Мемориал" в список иноагентов

**Минюст внес SOTAvision в список иноагентов, редакция SOTA заявляет, что не имеет отношения к ним

***Минюст внес Дмитрия Муратова в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру