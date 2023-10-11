На Марата Гельмана* составили оригинальный иноагентский протокол

В Хамовнический суд Москвы поступил протокол, составленный на галериста и общественного деятеля Марата Гельмана*, на что обратила внимание "Медиазона"**.

Протокол по ч. 1 ст. 19.34 КоАП оформил Минюст. В ведомстве считают, что Гельман* осуществлял деятельность иностранного агента до его включения в соответствующий реестр, что случилось в декабре 2021 года. Таким образом, в понимании министерства, он нарушил законодательство об иноагентах.

Ранее галериста оштрафовали за отсутствие иноагентской маркировки. После 2014 года он живет и работает за пределами России. МВД объявило Гельмана* в розыск.

*Минюст внес Марата Гельмана в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)