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Новости 12:14

МВД объявило в розыск галериста Марата Гельмана*

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск галериста Марата Гельмана*

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана*, соответствующая информация появилась в базе данных силового ведомства. По какой конкретно статье разыскивается общественный деятель, не сообщается.

Отметим, что с 2014 года Гальман* живёт в Черногории. Там в 2015 году он стал соучредителем арт-резиденции в Которе.

Напомним, в январе на двери московской квартиры галериста появилась надпись "Иноогент" [орфография авторская]. В полицию он обращаться не стал.

В конце января Гельман* обратился в Министерство юстиции с просьбой исключить себя из реестра иноагентов. Как заявил тогда общественный деятель, начиная с марта 2020 года он не получает никакого финансирования из-за рубежа.


*Минюст внёс Марата Гельмана в реестр иностранный агентов


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