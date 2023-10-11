"Заявления против страны" могут стать для вернувшихся россиян делом о госизмене

Спикер Госдумы Вячеслав Володин скорректировал и уточнил резонансные высказывания, сделанные им накануне и адресованные релокантам, которые намереваются вернуться в Россию. Накануне единоросс пригрозил некоторым из них "Магаданом", а на закрытом заседании Госдумы 11 октября уточнил, какой состав преступления имеет в виду.

"Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена". Поэтому, правильно, надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и ещё финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять", - произнес он на видеозаписи, которую разместила в своем Telegram-канале депутат Роза Чемерис.

Между двумя выступлениями Володина на актуальную тему также высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из его слов следует, что проблемы могут ожидать лишь тех возвращенцев, кто занимал открытую антироссийскую позицию. Официальный представитель Кремля заверил, что остальных своих граждан Россия всегда ждет, тогда как с указанной категорией лиц "нам не по пути".

Отметим, что в нынешнем году наказание за госизмену ужесточили: теперь признанный виновным в этом деянии может получить пожизненное заключение.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина