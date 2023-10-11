Ночью возле псковского аэропорта велась тренировочная стрельба

Жители Пскова минувшей ночью слышали звуки многочисленных выстрелов в районе аэропорта имени княгини Ольги, расположенного в черте города. Первым об этом написал медиапроект Baza. Позже официальное лицо из силового ведомства, подтвердив факт использования оружия, дало объяснение происходившим событиям.

"Звуки стрельбы, которые в ночное время были слышны вблизи Псковского аэропорта, связаны с проведением тренировки по отработке действий по обнаружению и борьбе с незаконными беспилотными летательными аппаратами с применением стрелкового оружия в темное время суток", - приводит слова источника в одной из правоохранительных структур РИА "Новости".

Отметим, что именно псковский аэропорт стал объектом массированной атаки беспилотников, потревожившей жителей города в ночь на 30 августа. От нападения никто из граждан не пострадал, однако аэропорт и расположенные на его территории самолеты получили повреждения.

Фото: ЗАКС.Ру