В Петербурге продлили домашний арест священнику, обвиняемому в разбое

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под домашним арестом священнослужителю Василию Бойко. Его обвиняют в попытке похищения человека (ст. 126 УК с применением ст. 33 УК) и разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК с применением ч. 1 ст. 30, ч.3 ст. 33 УК). Объединенная пресс-служба городских судов сообщает, что мера пресечения будет действовать как минимум до 4 ноября.

Фигурант служит настоятелем церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка (набережная Обводного канала, 37). Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Следствие считает, что нынешней весной священник заплатил деньги за похищение своего коллеги, с которым у него не сложились взаимоотношения. Его задержали во время передачи наличных. Кроме того, Бойко собирался завладеть принадлежащим другому служителю церкви автомобилем.