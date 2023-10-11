На Дворцовой набережной установили новое освещение благодаря сотрудничеству с "Газпромом"

В Петербурге завершились работы по обновлению системы освещения на Дворцовой набережной, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Старые светильники были заменены на 57 новых. Их установка происходила в рамках программы сотрудничества администрации Петербурга и ПАО "Газпром".

"Дворцовая – одна из красивейших набережных Петербурга. Это любимое место прогулок горожан и гостей нашего города. Новые светильники улучшили освещенность набережной и подчеркнули красоту Северной столицы в вечернее время", – сказал губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что установка таких светильников снизит потребление электричества в 1,2 раза. Гарантийный срок их использования не менее 5 лет с момента установки.

Напомним, что губернатор Александр Беглов заявил, что расходы из переезда "Газпрома" в Петербурга оказались больше доходов.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга