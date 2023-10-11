В Москве против гражданина Таджикистана возбудили дело о шпионаже

Накануне Лефортовский суд Москвы отправил под арест до 10 декабря неназванного гражданина Таджикистана, о чем сутки спустя сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Заседание прошло в закрытом режиме. Фигуранта обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК).

ТАСС пишет, что Лефортовский суд в рамках дела о шпионаже до 10 декабря арестовал гражданина по имени Тиллозода Ш. Агентству удалось узнать, что арестованного зовут Шарифджон Тиллозода и что он имеет паспорт Таджикистана.

По сведениям "Русской службы Би-би-си", Шарифджон Тиллозода - таджикский актер, попеременно проживавший в России и Турции.

Наказание по ст. 276 УК представляет собой от десяти до двадцати лет заключения. Один из наиболее известных фигурантов таких дел сегодня - американский журналист Эван Гершкович. Накануне ему продлили арест.

Фото: ЗАКС.Ру