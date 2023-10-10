Мосгорсуд оставил в СИЗО американского журналиста Гершковича

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, передает 10 октября ТАСС. Против корреспондента выдвинуты обвинения в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

"Суд рассмотрел апелляцию защиты Гершковича на решение продлить ему срок содержания под стражей и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу адвокатов обвиняемого — без удовлетворения", — цитирует информагентство решение суда.

Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле засекреченных материалов.

В конце августа Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 ноября. Защита журналиста пыталась опротестовать это решение.

В конце марта Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в сборе секретных сведений, после чего суд отправил его в СИЗО. По версии спецслужбы, он мог собирать данные об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

Фото: ЗАКС.Ру