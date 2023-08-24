Суд в Москве продлил до зимы арест журналисту Гершковичу

Американский журналист Эван Гершкович останется в СИЗО по меньшей мере еще на три месяца. Решение о продлении корреспонденту The Wall Street Journal ареста по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ) принял 24 августа Лефортовский суд Москвы, сообщил "Интерфакс".

"Постановлением суда в отношении Гершковича продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 30 ноября 2023 года", — сообщили информагентству в пресс-службе суда.

Заседание проходило в закрытом режиме в силу того, что материалы дела засекречены.

Гершкович был задержан в конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже на правительство США. По версии ФСБ, он мог пытаться получить некие представляющие гостайну сведения на предприятии военно-промышленного комплекса. Под арестом журналист находится немногим менее пяти месяцев, в конце июня Мосгорсуд счел законным продление для него срока содержания под стражей.

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