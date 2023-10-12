Комтранс пообещал к ноябрю представить велоконцепцию

Концепция развития велоинфраструктуры в Петербурге до 2030 года должна быть готова в ноябре, следует из ответа главы комитета по транспорту Валентина Енокаева на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Парламентарий опубликовал документ в своем Telegram-канале 12 октября.

Контракт на разработку велоконцепции был заключен Городским центром управления парковками в минувшем апреле. Документ должен будет содержать перечень основных направлений будущих маршрутов с указанием необходимой инфраструктуры в виде велодорожек, велополос и прочего. Также в нем представят прогноз трафика движения по разработанной сети маршрутов и предложения по интеграции веломаршрутов в общую систему пассажирского транспорта.

"В рамках реализации велоконцепции особое внимание уделяется использованию велосипеда в качестве транспорта "первой и последней мили"", — говорится в ответе Енокаева.

Финансирование выполнения концепции пока не определено из-за того, что она пока находится на стадии разработки.

Ранее комтранс предложил ввести обязательную верификацию через "Госуслуги" для аренды самокатов.

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