Главред екатеринбургского издания получил штраф за дискредитацию армии

Кировский суд Екатеринбурга вынес решение по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова. Журналисту назначили штраф в размере 195 тысяч рублей.

Поводом для разбирательства стали публикации уральского издания о пацифистских протестах в феврале-марте 2022 года. Постников получил штраф за неудаление пяти постов в Telegram-канале "Вечерних ведомостей" об акциях в Новосибирске и Екатеринбурге, развернувшихся в те дни.

Взыскание стало шестым по счету, назначенным изданию за сообщения о пацифистских акциях в первые дни СВО. Как уточнили "Вечерние ведомости", общая сумма штрафов за это составила теперь один миллион рублей.

Неделей ранее директор "Вечерних ведомостей" Гузель Аиткулова получила штраф в размере 110 тысяч рублей за дискредитацию армии.

Фото: ЗАКС.Ру