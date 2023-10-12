В России нет необходимости вводить ограничения из-за ковида, заявила Голикова

В России отсутствует необходимость введения ограничений из-за ситуации с коронавирусом, заявила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она сослалась на наметившееся в последнюю неделю снижение заболеваемости ковидом.

На вопрос о необходимости введения запретов Голикова ответила отрицательно. "Сейчас последняя неделя у нас — некоторая тенденция к снижению. Мы очень надеемся, что она будет устойчивой, потому что мы в течение пяти-шести недель находились на подъеме, собственно, который мы и ожидали", — поведала она.

Чиновница отметила, что снижение "потихонечку" идет по всей стране. При этом она выразила надежду на сознательность россиян касательно соблюдения правил гигиены.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Показатель заболеваемости ковидом уменьшился за неделю, отметили в ведомстве.

Фото: Правительство России / Telegram